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Новый пешеходный променад открыли в столице

Нур-Султан Фото: gov.kz
Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось по улице Бараева, передает Zakon.kz.
Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь ул. Бараева – это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от пр. Республики до улицы Ш. Валиханова). На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электроавтомобилей и др., – написал аким столицы Алтай Кульгинов в Instagram.

площадка

Фото: gov.kz

Он отметил, что на пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, озеленили территорию. Данное общественное пространство в дальнейшем планируют развивать. Сейчас там ведутся работы по его благоустройству.

пешеходы

Фото: gov.kz

Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями. В рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» в текущем году благоустроим свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.Алтай Кульгинов

пешеходы

Фото: gov.kz

Также в честь Дня столицы откроется новый амфитеатр (расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра «Астана Опера».

Нур-Султан

Фото: gov.kz

Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей, – резюмировал аким.

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