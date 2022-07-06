Батырбаева осудили за нападение на полицейских в период беспорядков в Талдыкоргане
Как сообщается, в отношении Б., С., А., С заведены дела по статье 272 УК РК «Участие в массовых беспорядках» и статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».
Каждому из них предписывают четыре года шесть месяцев лишения свободы и отбывание наказания в учреждении среднего режима уголовно-исполнительной системы.Пресс-служба Талдыкорганского городского суда
Также Аль Р. приговорен по ст. 272 ч. 2 и ст. 272 УК РК к четырем годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в среднебезопасном учреждении уголовно-исполнительной системы. В соответствии со ст. 63 УК РК наказание считается условным, а испытательный контроль был установлен на весь назначенный срок.
Приговор не вступил в силу.
22 января Азамат Батырбаев был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в Талдыкоргане.
Новость по теме
23 января в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января нанесли ему телесные повреждения. По данному заявлению Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток.