Батырбаева осудили за нападение на полицейских в период беспорядков в Талдыкоргане

Пресс-служба Талдыкорганского городского суда опубликовала ряд приговоров в отношении участников массовых беспорядков в начале января 2022 года, передает Zakon.kz.

Как сообщается, в отношении Б., С., А., С заведены дела по статье 272 УК РК «Участие в массовых беспорядках» и статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Каждому из них предписывают четыре года шесть месяцев лишения свободы и отбывание наказания в учреждении среднего режима уголовно-исполнительной системы. Пресс-служба Талдыкорганского городского суда

Также Аль Р. приговорен по ст. 272 ч. 2 и ст. 272 УК РК к четырем годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в среднебезопасном учреждении уголовно-исполнительной системы. В соответствии со ст. 63 УК РК наказание считается условным, а испытательный контроль был установлен на весь назначенный срок.

Приговор не вступил в силу.

22 января Азамат Батырбаев был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в Талдыкоргане.

Новость по теме Заведено дело по факту пыток – в Генпрокуратуре прокомментировали заявление Батырбаева

23 января в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января нанесли ему телесные повреждения. По данному заявлению Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток.