Главы государств поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения

На имя Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поступают письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и его дня рождения, передает Zakon.kz.

В своей телеграмме президент России Владимир Путин отметил неразрывную связь важнейших событий новейшей истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева. Президент России также подчеркивает роль Первого Президента Казахстана в реализации интеграционных инициатив.

Вы внесли большой личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве, – говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил вклад Нурсултана Назарбаева в углубление многостороннего сотрудничества между казахским и китайским народами, подчеркнув, что в настоящее время межгосударственные отношения между Казахстаном и Китаем служат образцом добрососедства.

Высоко оцениваю Ваш вклад в продвижение и развитие двусторонних связей, – написал Си Цзиньпин, приглашая Первого Президента Казахстана посетить Китай в любое удобное время.

Теплые слова и поздравления, а также высокая оценка деятельности Нурсултана Назарбаева на посту президента страны отмечается и в телеграммах ряда других лидеров иностранных государств и правительств, среди которых президенты Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиёев, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Садыр Жапаров, председатель правительства РФ – Михаил Мишустин и другие.

Лидеры государств отметили, что высоко ценят вклад Первого Президента Казахстана в развитие добрососедства, стратегического партнерства и дружественных связей между странами.

В поздравительных адресах подчеркивается, что за годы независимости под руководством Назарбаева Казахстан смог добиться серьезных изменений в политической, экономической и социальной сферах, заняв достойное место в мировом сообществе.

Многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Все они отмечают огромный личный вклад Первого Президента Казахстана в укрепление сотрудничества, стабильности и безопасности на евразийском континенте.

Также поступило немало поздравлений от казахстанских политических деятелей, представителей отечественных и зарубежных деловых кругов. Они отмечают заслуги Назарбаева в обеспечении политической стабильности и социально-экономического развития страны.

Теплые слова поздравлений с Днем столицы и пожелания крепкого здоровья Первому Президенту Казахстана содержатся в поздравительных телеграммах видных общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции. Так, деятель культуры, оперная певица Мария Мудряк пишет, что гордится Первым Президентом Казахстана, который сделал так много для процветания страны и благополучия ее граждан.

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Большое количество поздравительных посланий c пожеланиями крепкого здоровья и неиссякаемой энергии поступило от казахстанцев и ближнего зарубежья.