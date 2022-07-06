Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: ЕК готовит закон о передаче российских активов Киеву

Украина Фото: unsplash
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕК готовит законодательную базу для передачи замороженных российских активов и активов бизнесменов из РФ на восстановление Украины, передает Zakon.kz.

  • Киев уже не ждет от западных партнеров предоставления авиации, но все еще рассчитывает получить системы противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

  • Bloomberg сообщает, что с начала военного конфликта в Украине Индия и Китай заплатили 24 млрд долларов России на энергоресурсы.

  • Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «США стоит помнить о том, что Аляска была российской».

  • Госдума РФ приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян и закон об уголовной ответственности за участие в боевых действиях против России и за призывы к нарушению ее безопасности.

  • Формат участия Владимира Путина в саммите G20 подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД РФ.

  • США и союзники обсуждают установление «предельной цены» на российскую нефть на уровне $40-60, пишет Bloomberg.

  • Русский язык установлен для ведения документооборота на территории Харьковской области.

  • Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7.

  • МИД Венгрии: мы не поставляем оружие Украине, чтобы не быть вовлеченными в конфликт.

Читайте также

Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские

Более 100 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Нукусе

Беспорядки в Нукусе готовились иностранными силами годами – Мирзиёев

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
спецоперация ОПГ Казахстан
Спецоперация КНБ на юге Казахстана: задержаны 14 лидеров опасной ОПГ
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
редкие казахское имя для девочки
Топ-15 самых редких казахских женских имен
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления