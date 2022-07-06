Ситуация в Украине: ЕК готовит закон о передаче российских активов Киеву

Киев уже не ждет от западных партнеров предоставления авиации, но все еще рассчитывает получить системы противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Bloomberg сообщает, что с начала военного конфликта в Украине Индия и Китай заплатили 24 млрд долларов России на энергоресурсы.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «США стоит помнить о том, что Аляска была российской».

Госдума РФ приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян и закон об уголовной ответственности за участие в боевых действиях против России и за призывы к нарушению ее безопасности.

Формат участия Владимира Путина в саммите G20 подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД РФ.

США и союзники обсуждают установление «предельной цены» на российскую нефть на уровне $40-60, пишет Bloomberg.

Русский язык установлен для ведения документооборота на территории Харьковской области.

Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности», порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7.