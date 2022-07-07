Специалист назвала главные ошибки при соблюдении здорового образа жизни
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Специалист рассказала, что важнее всего в здоровом образе жизни и правильном похудении. По ее словам, если выбирать между едой и физкультурой, то более значима еда, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что красота и здоровье тела требует не жертв, а регулярности.
Павлова обратила внимание на завтраки с апельсиновым соком у многих приверженцев правильного питания. По ее словам, в этом случае в организм попадает много фруктозы, а это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира.
Она порекомендовала быть осторожными и с орехами, содержащими большое количество жиров.
Они очень полезны, их надо обязательно есть. Идеально — на завтрак по 1-2-3 штучки нескольких сортов. Но мы не можем остановиться. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова
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