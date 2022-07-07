Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Британский ювелирный дом заплатил хакерам $7,5 за молчание

Британский ювелирный дом заплатил за молчание Фото: pixabay
Британский ювелирный дом Graff Diamonds выплатил 7,5 миллиона долларов в биткоинах в качестве выкупа хакерской группировке Conti. Деньги пришлось заплатить за молчание: иначе хакеры грозили раскрыть личную информацию частных клиентов компании, сообщает Zakon.kz.

Осенью 2021 года хакеры совершили «виртуальное ограбление» ювелирного дома, завладев личными данными клиентов, среди которых мировые лидеры, члены королевских семей, звезды кино, телевидения и спорта, передает Bloomberg.

За отказ от публикации конфиденциальных сведений злоумышленники потребовали 15 миллионов долларов на свой биткоин-кошелек. Однако затем согласились на предложение Graff Diamonds о выкупе в 7,5 миллиона долларов.

В качестве угрозы хакеры, по их утверждению, опубликовали лишь 1% полученной информации. Но в открытый доступ попали сведения о покупках экс-президента США Дональда Трампа, футболиста Дэвида Бэкхема, телеведущей Опры Уинфри, саудовских принцев и многих других.

За то, чтобы остальное осталось тайным, Graff Diamonds решил заплатить выкуп.

Уточняется, что Graff Diamonds подала в суд на своего страховщика за ущерб из-за действий хакеров. В корпорации заявили, что выплата должна быть компенсирована согласно их полису. Однако страховая компания отказывается выплачивать эти убытки.

В ноябре 2021 года, когда курс криптовалюты был высоким, 7,5 миллиона долларов составляло примерно 118 биткоинов. После проседания биткоина те же 118 монет сейчас стоят меньше 2,3 миллиона долларов.

Западные СМИ утверждали, что за хакерской атакой якобы стоит связанная с Россией хакерская группировка Conti.

Читайте также

Не поделили дорогу – драка произошла на трассе в Туркестанской области

Семьям погибших и пострадавших на Тенгизе окажут материальную помощь

Антикор начал расследование в отношении экс-коллег

Константин Вноровский
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
прогноз
Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
ВОЗ, оспа обезьян
Оспа обезьян начала поражать детей – ВОЗ
мессенджер
Штраф до 24 миллионов рублей грозит WhatsApp в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления