Британский ювелирный дом заплатил хакерам $7,5 за молчание

Британский ювелирный дом Graff Diamonds выплатил 7,5 миллиона долларов в биткоинах в качестве выкупа хакерской группировке Conti. Деньги пришлось заплатить за молчание: иначе хакеры грозили раскрыть личную информацию частных клиентов компании, сообщает Zakon.kz.

Осенью 2021 года хакеры совершили «виртуальное ограбление» ювелирного дома, завладев личными данными клиентов, среди которых мировые лидеры, члены королевских семей, звезды кино, телевидения и спорта, передает Bloomberg.

За отказ от публикации конфиденциальных сведений злоумышленники потребовали 15 миллионов долларов на свой биткоин-кошелек. Однако затем согласились на предложение Graff Diamonds о выкупе в 7,5 миллиона долларов.

В качестве угрозы хакеры, по их утверждению, опубликовали лишь 1% полученной информации. Но в открытый доступ попали сведения о покупках экс-президента США Дональда Трампа, футболиста Дэвида Бэкхема, телеведущей Опры Уинфри, саудовских принцев и многих других.

За то, чтобы остальное осталось тайным, Graff Diamonds решил заплатить выкуп.

Уточняется, что Graff Diamonds подала в суд на своего страховщика за ущерб из-за действий хакеров. В корпорации заявили, что выплата должна быть компенсирована согласно их полису. Однако страховая компания отказывается выплачивать эти убытки.

В ноябре 2021 года, когда курс криптовалюты был высоким, 7,5 миллиона долларов составляло примерно 118 биткоинов. После проседания биткоина те же 118 монет сейчас стоят меньше 2,3 миллиона долларов.

Западные СМИ утверждали, что за хакерской атакой якобы стоит связанная с Россией хакерская группировка Conti.