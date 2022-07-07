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330 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

заболевшие в Казахстане Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки зарегистрировали 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

Как сообщили в МВК, заболевших выявили:

  • в Нур-Султане – 36,

  • в Алматы – 191,

  • в Шымкенте – 28,

  • в Акмолинской области – 11,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Атырауской области – 9,

  • в ВКО – 4,

  • в Жамбылской области – 12,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 12,

  • в Костанайской области – 4,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Павлодарской области – 4,

  • в СКО – 1,

  • в Туркестанской области – 4.

⠀ Всего в стране подтверждено 1 308 207 случаев.

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 1734 человека (1677 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1471.  Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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