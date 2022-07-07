330 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки зарегистрировали 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.
Как сообщили в МВК, заболевших выявили:
в Нур-Султане – 36,
в Алматы – 191,
в Шымкенте – 28,
в Акмолинской области – 11,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 12,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 12,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 3,
в Павлодарской области – 4,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 4.
⠀ Всего в стране подтверждено 1 308 207 случаев.
На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 1734 человека (1677 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1471. Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Нур-Султан на грани перехода в «желтую» зону
Новость по теме
В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ