330 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки зарегистрировали 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

Как сообщили в МВК, заболевших выявили: в Нур-Султане – 36,

в Алматы – 191,

в Шымкенте – 28,

в Акмолинской области – 11,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 12,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 3,

в Павлодарской области – 4,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 4. ⠀ Всего в стране подтверждено 1 308 207 случаев. На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 1734 человека (1677 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1471. Пресс-служба Министерства здравоохранения РК Новость по теме Нур-Султан на грани перехода в «желтую» зону В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов. Читайте также Названы сладости, которые не вредны для зубов Специалист назвала главные ошибки при соблюдении здорового образа жизни Оспа обезьян начала поражать детей – ВОЗ

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