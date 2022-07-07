Гроза ожидается в Алматы

В Алматы объявлено штормовое предупреждение 7 июля. В городе ожидается гроза, сообщает Zakon.kz.

7 июля в Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.

В Конаеве днем гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза.

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