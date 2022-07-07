Как минимизировать валютные риски в бизнесе

Колебания курсов зачастую могут нарушить планы предпринимателей, особенно тех, кто проводит операции в иностранной валюте и заключает контракты с зарубежными компаниями. В этих условиях риск потерять деньги только увеличивается.

Сегодня мы поговорим о таком виде производного финансового инструмента, как форвардный контракт, который позволяет зафиксировать курс на определенную дату в будущем, тем самым гарантировав покупку или продажу валюты по заранее оговоренным условиям.

Как правило, форвард можно оформить только в банке второго уровня.

Как это работает?

Разберем кейс на примере продукта «Форвард», предоставляемого Евразийским банком. Допустим, вы – предприниматель, и заключили 1 июля 2022 года договор с иностранным поставщиком на поставку оборудования на сумму 500 тыс. долларов, когда американская валюта стоила 468 тенге в среднем по рынку. При этом согласно вашему договору предусмотрена отсрочка по оплате на две недели, то есть вы должны перевести деньги поставщику 15 июля. Чтобы застраховать себя на момент платежа, в случае если курс вырастет, вы обращаетесь в Евразийский банк и заключаете форвардный контракт на покупку 500 тыс. долларов по фиксированному курсу на тот день, то есть 470 тенге за доллар. Таким образом, банк гарантирует вам курс, указанный в форвардном контракте, независимо от того, каким сложится реальный рыночный курс американской валюты через две недели.

Предположим, что курс доллара 15 июля сложится 472 тенге, тогда ваша выгода составит 1 млн тенге. В то же время, если вы регулярно проводите много операций с валютой, в том числе переводите в тенге свою валютную выручку, то преимуществ будет еще больше.

Также стоит акцентировать внимание на том, что валютное законодательство ограничивает использование купленной валюты в течение 10 календарных дней. В случае отсутствия оплаты ее необходимо продать обратно. Получается, что вы готовы купить валюту по курсу на сегодня при необходимости осуществления оплаты через две недели, но по валютному законодательству у вас есть только 10 дней. Продукт «Форвард» позволит решить и данный вопрос, так как с его помощью можно заключить сделку на более длительный срок.

Сколько времени и ресурсов займет заключение форвардного контракта?

Сегодня предпринимателю не надо беспокоиться за дополнительные расходы и время, связанное с оформлением форвардного контракта, – в Евразийском банке он заключается без комиссии и всего лишь в течение одного дня. Также банк предоставляет возможность оформить форвардный контракт дистанционно, не выходя из офиса.

В какой валюте и на какой срок оформляется форвард?

Форвардный контракт зачастую оформляется в долларах, евро и рублях. Однако в Евразийском банке также предоставляется возможность оформить контракт и в другой валюте – каждая сделка рассматривается в индивидуальном порядке.

Срок контракта составляет от 3 дней до 12 месяцев.

На какую сумму обычно заключают форвардный контракт?

Как правило, от 100 тыс. долларов и выше.

При этом Евразийский банк не требует сразу полную сумму сделки на дату заключения форвардного контракта, достаточно иметь денежное обеспечение в размере от 10% от суммы сделки, в зависимости от срока и текущей волатильности на рынке.

Обязательным условием является наличие генерального соглашения или валютного контракта у предпринимателя.

Какие еще дополнительные возможности предполагает форвард? В частности, продукт «Форвард» от Евразийского банка предполагает заключение как поставочного, так и беспоставочного форварда.

Беспоставочный форвард отличается от поставочного тем, что в конце срока стороны не обмениваются платежами в разных валютах, а одна из сторон выплачивает другой стороне разницу между сложившимся валютным и форвардным курсом.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что форвардный контракт позволяет не только избежать неопределенности при совершении предпринимателем сделки, но и спокойно планировать свои денежные потоки, не отвлекая средства из оборота.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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