Названы сладости, которые не вредны для зубов
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Cтоматологи отмечают, что нет ничего плохого в употреблении сладостей. К числу самых безобидных относят шоколад и мармелад, передает Zakon.kz.
Контакт с зубами непродолжительный, поэтому все хорошо. Если рассматривать шоколад, то, например, горький вообще безвреден – его можно есть в любых количествах, и зубам ничего не будет. Врач-стоматолог Юлиана Романова
Однако есть сладости, от которых все-таки стоит отказаться. Наибольший вред зубам наносят ириски, карамель или нуга. Все эти сладости прилипают к зубам, пишет aif.ru.
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Cладкоежки могут защититься от воздействия сладостей на зубы. Для этого следует соблюдать гигиену полости рта: чистить зубы два раза в день — утром и вечером.
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