Что делать, если кашель мешает спать?

Приступы ночного кашля могут быть признаком серьезного заболевания. Корреспондент Zakon.kz выяснил, как избавиться от кашля ночью.

Кашель – это рефлекторная реакция, вызванная попаданием в организм раздражителей, таких как пыль, дым, слизь. Во время сна тело человека находится в горизонтальном положении, слизь скапливается в носоглотке, из-за чего рефлекторно начинается кашель.

Когда кашель возникает ночью, он может прервать сон и помешать человеку хорошо выспаться.

Врач общей практики поликлиники при городской клинической больнице №7 Алматы Айгерим Жасузакова отмечает, что ночной кашель может быть симптомом многих заболеваний и патологических состояний, таких как:

бронхит, бронхиальная астма, аллергия;

пневмония, туберкулез;

эмфизема, гастроэзофагеальный рефлюкс, острые респираторные вирусные инфекции;

хроническая сердечная недостаточность;

рак легких и образование тромбов в легких, болезни лор-органов.

Для выявления причин ночного кашля врачу также необходимо установить наличие сопутствующих симптомов – повышение температуры, слабость, головная боль, одышка, насморк. В медицине кашель делится на два типа: влажный и сухой. При влажном кашле выделяется слизь, а при сухом, или же его называют непродуктивный кашель, слизь не выделяется. Врач общей практики поликлиники при ГКБ №7 Алматы Айгерим Жасузакова

Специалист констатирует, что длительный и сильный ночной кашель может спровоцировать раздражение легких и еще больше вызвать кашель. Это так же утомительно и может вызвать бессонницу, головокружение или обморок, головные боли, недержание мочи, рвоту и даже перелом ребер.

Как избавиться от ночного кашля ?

Для того, чтобы избавиться от кашля ночью, доктор советует контролировать уровень влажности воздуха.

Увлажнители воздуха добавляют влагу в воздух. Во время сна выделяется меньше слюны, а это значит, что ваше горло более сухое, чем обычно. Увлажнение комнаты во время сна поможет сохранить горло влажным, что должно защитить его от раздражителей и дать ему возможность заживать. Врач Айгерим Жасузакова

Также специалист советует скорректировать положение головы и тела во время сна (приподнять голову под углом 45 градусов), удалить возможные источники пыли, аллергены из комнаты, где вы спите, полоскать горло теплой соленой водой перед сном.

Еще один важный совет: необходимо выпивать около восьми больших стаканов воды каждый день, так как увлажнение помогает сохранить горла влажным, что важно для выздоровления.

Но порой немедикаментозных методов бывает недостаточно. Прежде всего и обязательно необходимо обратиться к врачу.

Фото: Zakon.kz

Не следует заниматься самолечением и не рекомендуется применять препараты от кашля самостоятельно.

Нельзя проводить самодиагностику и самолечение! Диагностические исследования должен назначать только специалист. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к врачу, начав с посещения терапевта в вашей поликлинике. Доктор Айгерим Жасузакова

Вывод

Бороться с ночным кашлем можно и нужно. И если обычные методы избавления от этого неприятного симптома не помогают, то не стоит откладывать поход к врачу. Ведь именно консультация специалиста может помочь выявить болезнь на ранней стадии и быстро ее вылечить.