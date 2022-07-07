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Доллар резко подорожал в обменниках Казахстана

иностранная валюта Фото: pixabay
Обменные пункты Казахстана резко повысили курсы покупки и продажи доллара. В Алматы его продают уже за 482 тенге, передает Zakon.kz.

Некоторые эксперты отмечают, что иностранная валюта могла резко пойти вверх на фоне новостей о закрытии КТК и снижения цен на нефть.

Так, согласно данным сайта kurs.kz, на 11:45 обменные пункты Нур-Султана установили цену средневзвешенного курса доллара 475, продажи – 480 тенге за доллар.

В Алматы средний курс покупки доллара в обменных пунктах достигает 474,5, продажи – 483,5 тенге за доллар.

иностранная валюта в обменных пунктах

Фото: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка на 7 июля, курс доллара составляет 469,26 тенге.

Ранее Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

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