Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Освобождения от НДС – новые правила упростят жизнь импортерам

Освобождения от НДС, импортеры, Казахстан Фото: pexels
В Казахстане изменены условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченные экономические операторы

Расширен круг лиц, на которых распространяется действие правил и условий применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров.

Также изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования.

Теперь в круг лиц включены уполномоченные экономические операторы. Комитет государственных доходов МФ РК

Исключены навигационные пломбы

Также исключены условия по установке электронных идентификаторов на грузовые отсеках транспортных средств.

Освобождение от НДС

Появилось новое условие, согласно которому предоставляется освобождение от налога на добавленную стоимость по товарам, предназначенным для дальнейшего экспорта на территорию государств-членов ЕАЭС.

Освобождение от НДС возможно, если стоимость товара, отраженная в заявлении о ввозе товаров (графа 6 таблицы раздела 1), а также стоимость товара, отраженная в электронном счете-фактуры (раздел G графы 8), не ниже стоимости товара, указанной в декларации на товары (графа 45). Комитет государственных доходов МФ РК

Нововведения вводятся в действие с 11 июля 2022 года.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.

Читайте также

Ельдар Тенизбаев покидает пост главы Сбербанка

Мораторий на введение обязательной цифровой маркировки в Казахстане отклонили на заседании ЕМПС

Nike уходит из России

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
прогноз
Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления