Освобождения от НДС – новые правила упростят жизнь импортерам

В Казахстане изменены условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченные экономические операторы

Расширен круг лиц, на которых распространяется действие правил и условий применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров.

Также изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования.

Теперь в круг лиц включены уполномоченные экономические операторы. Комитет государственных доходов МФ РК

Исключены навигационные пломбы

Также исключены условия по установке электронных идентификаторов на грузовые отсеках транспортных средств.

Освобождение от НДС

Появилось новое условие, согласно которому предоставляется освобождение от налога на добавленную стоимость по товарам, предназначенным для дальнейшего экспорта на территорию государств-членов ЕАЭС.

Освобождение от НДС возможно, если стоимость товара, отраженная в заявлении о ввозе товаров (графа 6 таблицы раздела 1), а также стоимость товара, отраженная в электронном счете-фактуры (раздел G графы 8), не ниже стоимости товара, указанной в декларации на товары (графа 45). Комитет государственных доходов МФ РК

Нововведения вводятся в действие с 11 июля 2022 года.