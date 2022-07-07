«Наш любимый клиент»: эксперты разоблачают финансовые пирамиды

Финансовые эксперты отмечают, что разновидностей современных пирамид сегодня много, но работают они по единому принципу. А именно: средства к ним поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Как только поток людей и денег заканчивается, пирамида рушится, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в опросе Fingramota.kz дали свои рекомендации и рассказали, по каким признакам можно выявить обман.

Нуркен Шардарбеков, представитель Общественного фонда «Финансовая культура Казахстана», проекта Stop-piramida.kz напоминает, что в Актобе идет громкий процесс по делу о четырех финансовых пирамидах – это «Еstate Ломбард», «Нурали капитал», «Выгодный заем» и «Гарант 24».

Потерпевшими признаны более 17 тысяч человек из всех регионов страны: размер причиненного ущерба составил более 30 млрд тенге.

Многие из потерпевших продавали последнее жилье, автомобили и тут же вкладывали средства в пирамиды в надежде на быстрый и легкий заработок. Организаторы финпирамид обещали высокие проценты – от 35% в месяц за вложения, но давали подзаработать только первым участникам, а остальных кормили обещаниями. Чтобы вовлечь в пирамиду максимальное количество людей, в СМИ, в соцсетях и через известных блогеров шла активная и агрессивная реклама. Нуркен Шардарбеков

По его словам, граждане стояли по полдня в очередях, чтобы добровольно отдать свои средства неизвестным людям.

Один пострадавший из Кызылорды вложил в 2020 году в финпирамиду последние 700 тыс. тенге, при этом он стоял в очереди несколько часов. Перед ним выбежала женщина из офиса, так как подъехали покупатели ее машины, быстро продала ее и тут же забежала с деньгами обратно, передав их организаторам пирамиды. А в 2021 году этот же человек из Кызылорды попал в сети телефонных мошенников, которые оформили на него кредиты на общую сумму в 22 млн тенге! Сейчас все его имущество – квартира, авто – находятся в залоге у кредитных организаций, которые требуют у него выплаты по займам. Он остался без средств к существованию и без семьи. Нуркен Шардарбеков

Инвестиции в никуда

Вообще все, что можно назвать пирамидой, это когда денежные средства привлеченных вкладчиков направляются на выплату тем, кто был в первой очереди, а реального бизнеса нет. Александр Дронин, заместитель председателя правления АО «BCC Invest»

Он отмечает, что финансовые пирамиды умело маскируются под любые организации.

Часто они позиционируют себя как инвестиционное предприятие. В своей рекламе используют слоганы: «перспективный бизнес», «высокотехнологичная компания», «инновационный проект». Также мошенники маскируются под управляющие компании, потребительские кооперативы, букмекерские конторы и т.д.

Все больше пирамид создается в социальных сетях и мессенджерах. Поэтому будьте осторожны, если вас приглашают присоединиться к различным чатам, общей беседе в социальных сетях. Вы можете попасть в онлайн-пирамиду! Александр Дронин

Стоит отметить, что не менее активно, чем соцсети и мессенджеры, работают так называемые «инвестиционные сайты».

Еркебулан Койшибаев, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента полиции Алматы уточняет: в основном сейчас наблюдается тенденция рекламы инвестиций в криптовалюты.

Мошенники создают инвестиционный сайт и сообщают, что якобы легально торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, туристическими путевками или другими услугами и товарами. При этом они пишут, что у них работают специалисты высокого класса, которые инвестируют в криптовалюты уже 10 лет и получают большую прибыль. Еркебулан Койшибаев

Страж порядка подробно разъяснил схему через «инвестиционный сайт».

После того, как вы завели свой аккаунт и внесли через электронные кошельки, к примеру, Qiwi или AdvCash-сервис, деньги на свой счет, вам звонит представитель компании. «Вы наш любимый клиент, ваши дивиденды растут, и скоро вы будете богатым», – обещают они. Спустя неделю-месяц инвестор видит на своем счету не 10 тыс., а 50 тыс. долларов. То есть мошенники рисуют на сайте график доходов своих клиентов. Те, кто хочет вывести свои деньги, сделать это не может. Представители компании для вывода средств просят оплатить услуги нотариуса, адвоката, юриста, либо на таможне и т.д. Это происходит до тех пор, пока человек не поймет, что попал в ловушку мошенников. Еркебулан Койшибаев

Какая работа проводится по противодействию финпирамидам?

Максат Шагдаров, начальник Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) добавляет, что в 2020 году был создан коллегиальный орган, деятельность которого в первую очередь направлена на выработку эффективных мер по выявлению финансовых пирамид и прекращению их деятельности.

Это Межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители Агентства, Генеральной прокуратуры РК, Национального банка Казахстана, МВД РК, Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как распознать финансовую пирамиду?

Организаторы финпирамид могут завлекать яркой рекламой, пускать пыль в глаза, показывая красивые картинки безбедной жизни, приглашают в офисы, показывая красочные презентации и устраивая различные розыгрыши.

В 2021 году Агентством разработан перечень из 39 признаков финансовых пирамид.

Первый признак – отсутствие лицензии финансового регулятора. Следует знать, что финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии Агентства на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а также на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, соответственно, они не подконтрольны финрегулятору.

Если организация зарегистрирована за рубежом – это не повод ей доверять. Наведите как можно больше справок о данной компании, ее руководителях, проектах. Можно проверить деловую репутацию компании по публикациям в авторитетных СМИ, специализирующихся на экономических и финансовых новостях. Поищите независимые отзывы в сети, а не те, которые предлагает компания. Максат Шагдаров

Внимание! Проверить наличие лицензии финансовой организации можно на сайте.

Второй признак – гарантия сверхвысокой прибыли и обещание вознаграждения за приведенных клиентов.

Третий признак финансовой пирамиды – анонимность, отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях компании или проекте.

Новость по теме В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финпирамид

Другими признаками финпирамид являются:

агрессивная реклама в интернете, мессенджерах и социальных сетях;

использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний, делающих их похожими на известные компании, бренды;

отсутствие офиса или наличие номинального офиса, к примеру, по месту регистрации юридического лица или месту проживания физического лица;

регистрация компании в офшорах (Кипр, Сейшельские острова, Белиз и т.п.);

инвестиции в несуществующие активы или проекты с обещанием выплаты гарантированного дохода, существенно превышающего рыночный уровень;

договор сформулирован так, что у компании, физического лица или публичного проекта отсутствуют какие-либо обязательства перед инвестором. Либо договор сформулирован таким образом, что возврат денежных средств становится невозможным даже в случае прекращения договорных отношений и невыполнения обязательств и т.д.

Что делать, если вы попали в финпирамиду?

В первую очередь, постарайтесь вывести свои деньги из пирамиды. Ее организаторы будут убеждать вас остаться, обещая баснословную прибыль, либо могут запугивать штрафами, судебными исками. Если пирамида была организована недавно, и ее организаторы боятся огласки, то они могут позволить вам снять свои деньги. Но зачастую вернуть вложенные в финпирамиды деньги невозможно.

Обязательно сообщите о финансовой пирамиде в правоохранительные органы, подготовьте доказательства того, что вы передавали деньги мошенникам. Это могут быть договор, выписки по банковскому счету, скриншоты переписок с организаторами. Напишите заявления в полицию и прокуратуру с просьбой провести расследование. Даже если у вас не получится вернуть свои деньги, то, возможно, вы станете человеком, который добьется справедливости – пирамиду найдут, расформируют и другие люди не попадутся в те же сети, что и вы.