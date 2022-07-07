Какие специальности выбирают казахстанские выпускники

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали самые востребованные специальности среди казахстанских выпускников школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Самая престижная специальность среди технических – это информационные технологии (IT). На втором месте – химия и биология, 18% абитуриентов выбирают профессии, связанные с этими предметами. Очень высокий конкурс на стоматологию. Потом идут педагогические специальности. Директор Национального центра тестирования РК Руслан Емелбаев

Прием документов на присуждение образовательных грантов стартует 13 июля.

Сколько будет претендовать на одно конкурсное место, мы заранее прогнозировать не можем. Что касается педагогических специальностей, то повышение порогового балла никак не повлияло на количество претендентов. На одно конкурсное место было пять человек в прошлом году. Директор Департамента высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова

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Ранее были озвучены итоги ЕНТ-2022. Также в Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие шпаргалки придумывают абитуриенты, чтобы получить больше баллов на тестировании.