Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие специальности выбирают казахстанские выпускники

абитуриенты, гранты, школьники Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали самые востребованные специальности среди казахстанских выпускников школ, передает корреспондент Zakon.kz.
Самая престижная специальность среди технических – это информационные технологии (IT). На втором месте – химия и биология, 18% абитуриентов выбирают профессии, связанные с этими предметами. Очень высокий конкурс на стоматологию. Потом идут педагогические специальности.Директор Национального центра тестирования РК Руслан Емелбаев

Прием документов на присуждение образовательных грантов стартует 13 июля.

Сколько будет претендовать на одно конкурсное место, мы заранее прогнозировать не можем. Что касается педагогических специальностей, то повышение порогового балла никак не повлияло на количество претендентов. На одно конкурсное место было пять человек в прошлом году.Директор Департамента высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова

Новость по теме

Старший брат вместо младшего – как абитуриенты пытались сдать ЕНТ

Ранее были озвучены итоги ЕНТ-2022. Также в Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие шпаргалки придумывают абитуриенты, чтобы получить больше баллов на тестировании.

Читайте также

Старший брат вместо младшего – как абитуриенты пытались сдать ЕНТ

ЕНТ-2022: озвучены итоги тестирования

Казахстанцы свободны в выборе фирмы и цвета школьной формы

Тамила Языкова
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
прогноз
Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления