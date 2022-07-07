Уставший Димаш Кудайберген встревожил поклонников
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал селфи с подписью «Работа, работа, работа», сообщает Zakon.kz.
Многочисленные комментаторы моментально отреагировали на публикацию и поинтересовались самочувствием и делами артиста.
Димаш, у тебя все хорошо?
Знаем, что трудишься для нас и очень-очень ждем!
Не забывай отдыхать!
Пусть все задуманное получится.
Кроме того, пользователи обратились к певцу с просьбой почаще выкладывать фотографии и видео.
Напомним, что в Алматы 23 сентября пройдет концерт певца.
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