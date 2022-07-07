Уставший Димаш Кудайберген встревожил поклонников

Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал селфи с подписью «Работа, работа, работа», сообщает Zakon.kz.

Многочисленные комментаторы моментально отреагировали на публикацию и поинтересовались самочувствием и делами артиста.

Димаш, у тебя все хорошо?

Знаем, что трудишься для нас и очень-очень ждем!

Не забывай отдыхать!

Пусть все задуманное получится.

Кроме того, пользователи обратились к певцу с просьбой почаще выкладывать фотографии и видео.

Напомним, что в Алматы 23 сентября пройдет концерт певца.

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