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Уставший Димаш Кудайберген встревожил поклонников

публикация работа артист Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал селфи с подписью «Работа, работа, работа», сообщает Zakon.kz.

Многочисленные комментаторы моментально отреагировали на публикацию и поинтересовались самочувствием и делами артиста.

  • Димаш, у тебя все хорошо?

  • Знаем, что трудишься для нас и очень-очень ждем!

  • Не забывай отдыхать!

  • Пусть все задуманное получится.

Кроме того, пользователи обратились к певцу с просьбой почаще выкладывать фотографии и видео.

Напомним, что в Алматы 23 сентября пройдет концерт певца.

Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!Димаш Кудайберген

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