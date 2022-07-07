Определены места для жертвоприношения на Курбан айт в Алматы

Для осуществления жертвоприношения акиматом города Алматы утверждено 13 мест, где разрешены убой и продажа жертвенного скота, сообщает Zakon.kz.

Алатауский район:

Мечеть «Мырзахмет», мкр. Қарасу, шоссе Северное кольцо, 15;

Мечеть «Әскер ата», мкр. Айгерім-1, ул. Бенберина, 18/4;

Мечеть «Алгабас», мкр. Алгабас, ул. Акбопе, 6;

Мечеть «Аль-Азим», мкр. Бурундай, ул. Азат, 20А.

Бостандыкский район:

Мечеть «Бақыткелді», мкр. Хан-Тәңірі, пр. Дулати, 27/11.

Жетысуский район:

Мечеть «Вайнах», ул. Айтыкова, 1А.

Медеуский район:

Мечеть «Аманқұл ата», ул. Т. Бигелдинова, 5;

Мечеть «Фатима», ул. Ш. Жәнібек, 148;

Мечеть «Райымбек батыр», мкр. Думан-1, ул. Хан Тәңірі, 1.

Наурызбайский район:

Мечеть «Қалқаман-2», мкр. Қалқаман-2, ул. Аспандиярова, 84;

Мечеть «Қарағайлы», мкр. Қарағайлы, ул. К. Надырова, 1а;

Рынок «Таусамалы», мкр. Таусамалы, ул. Қонаева, 35В.

Турксибский район:

Мечеть «Қайрат», мкр. Қайрат, ул. Сарымулдаева, 22.

На всех местах жертвоприношения, а также в мечетях города в целях обеспечения общественного порядка с 9 по 11 июля будет организовано дежурство сотрудников акимата, полиции ветеринарной службы и органов санитарно-эпидемиологического контроля.

Во время празднования Курбан айт мусульмане приносят в жертву овцу, корову, козу или верблюда. Жертвоприношение подразумевает духовное обращение человека к богу. Формат праздника сохранится по образцу прошлого года. Обряд жертвоприношения Кұрбандық шалу можно будет совершить в Алматы как в онлайн, так и в офлайн-формате. Главный имам Алматы Толеби Оспан

Как пояснил имам, процесс жертвоприношения будет проходить в режиме видеозаписи, будут произнесены имена заказавших ритуал во время молитвы. После видео будет отправлено заказчику. Он отметил, что подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме давно внедрена в мусульманских странах.

Все нуждающиеся горожане могут оставить заявку на специальном сайте для получения жертвенного мяса, которое будет доставлено волонтерами.

В этом году Курбан айт пройдет с 9 по 11 июля.