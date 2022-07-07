Определены места для жертвоприношения на Курбан айт в Алматы
Алатауский район:
Мечеть «Мырзахмет», мкр. Қарасу, шоссе Северное кольцо, 15;
Мечеть «Әскер ата», мкр. Айгерім-1, ул. Бенберина, 18/4;
Мечеть «Алгабас», мкр. Алгабас, ул. Акбопе, 6;
Мечеть «Аль-Азим», мкр. Бурундай, ул. Азат, 20А.
Бостандыкский район:
Мечеть «Бақыткелді», мкр. Хан-Тәңірі, пр. Дулати, 27/11.
Жетысуский район:
Мечеть «Вайнах», ул. Айтыкова, 1А.
Медеуский район:
Мечеть «Аманқұл ата», ул. Т. Бигелдинова, 5;
Мечеть «Фатима», ул. Ш. Жәнібек, 148;
Мечеть «Райымбек батыр», мкр. Думан-1, ул. Хан Тәңірі, 1.
Наурызбайский район:
Мечеть «Қалқаман-2», мкр. Қалқаман-2, ул. Аспандиярова, 84;
Мечеть «Қарағайлы», мкр. Қарағайлы, ул. К. Надырова, 1а;
Рынок «Таусамалы», мкр. Таусамалы, ул. Қонаева, 35В.
Турксибский район:
Мечеть «Қайрат», мкр. Қайрат, ул. Сарымулдаева, 22.
На всех местах жертвоприношения, а также в мечетях города в целях обеспечения общественного порядка с 9 по 11 июля будет организовано дежурство сотрудников акимата, полиции ветеринарной службы и органов санитарно-эпидемиологического контроля.
Во время празднования Курбан айт мусульмане приносят в жертву овцу, корову, козу или верблюда. Жертвоприношение подразумевает духовное обращение человека к богу. Формат праздника сохранится по образцу прошлого года. Обряд жертвоприношения Кұрбандық шалу можно будет совершить в Алматы как в онлайн, так и в офлайн-формате. Главный имам Алматы Толеби Оспан
Как пояснил имам, процесс жертвоприношения будет проходить в режиме видеозаписи, будут произнесены имена заказавших ритуал во время молитвы. После видео будет отправлено заказчику. Он отметил, что подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме давно внедрена в мусульманских странах.
Все нуждающиеся горожане могут оставить заявку на специальном сайте для получения жертвенного мяса, которое будет доставлено волонтерами.
В этом году Курбан айт пройдет с 9 по 11 июля.