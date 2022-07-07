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Борис Джонсон уйдет в отставку в ближайшее время — СМИ

новости мира Фото: Twitter/Boris Johnson
Заявление по поводу отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовят на Даунинг-стрит. Об этом сообщают мировые средства массовой информации, передает Zakon.kz.

Как сообщает news.sky.com, отдельно премьер-министр поговорил с председателем Комитета Грэмом Брэди.

Он (Борис Джонсон - прим. ред.) сказал, что уйдет в отставку, и новый лидер Консервативной партии должен быть назначен к моменту партийной конференции в октябре, - сообщил источник на Даунинг-стрит.

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Некоторые чиновники настаивают на сохранении поста Джонсоном. По информации некоторых СМИ, Борис Джонсон объявит об отставке 7 июля.

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