Борис Джонсон уйдет в отставку в ближайшее время — СМИ

Фото: Twitter/Boris Johnson

Заявление по поводу отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готовят на Даунинг-стрит. Об этом сообщают мировые средства массовой информации, передает Zakon.kz.

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