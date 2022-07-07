Потеряла равновесие: женщину унесло течением реки Талгар

Вечером 6 июля в Талгарском районе Алматинской области произошла трагедия: женщина упала, когда переходила мост по реке Талгар, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным регионального ДЧС, туристка 1982 года рождения переходила по деревянному мосту, но потеряла равновесие и упала в воду: ее унесло течением.

В соцсетях отмечается, что женщина проживала в Илийском районе и была альпинисткой.

Как отметили в ведомстве, в поисках участвовали сотрудники ДЧС Алматинской области, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сотрудники полиции, работники Алматинского государственного природного заповедника, Иле-Алатауского ГНПП и волонтеры.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области