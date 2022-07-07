Потеряла равновесие: женщину унесло течением реки Талгар
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Вечером 6 июля в Талгарском районе Алматинской области произошла трагедия: женщина упала, когда переходила мост по реке Талгар, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным регионального ДЧС, туристка 1982 года рождения переходила по деревянному мосту, но потеряла равновесие и упала в воду: ее унесло течением.
В соцсетях отмечается, что женщина проживала в Илийском районе и была альпинисткой.
Как отметили в ведомстве, в поисках участвовали сотрудники ДЧС Алматинской области, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сотрудники полиции, работники Алматинского государственного природного заповедника, Иле-Алатауского ГНПП и волонтеры.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
7 июля в 12.15 в 10 км от места падения было обнаружено и извлечено из воды тело пропавшей женщины.Пресс-служба ДЧС Алматинской области
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