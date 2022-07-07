Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Потеряла равновесие: женщину унесло течением реки Талгар

поиск турист река Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Вечером 6 июля в Талгарском районе Алматинской области произошла трагедия: женщина упала, когда переходила мост по реке Талгар, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным регионального ДЧС, туристка 1982 года рождения переходила по деревянному мосту, но потеряла равновесие и упала в воду: ее унесло течением.

В соцсетях отмечается, что женщина проживала в Илийском районе и была альпинисткой.

Как отметили в ведомстве, в поисках участвовали сотрудники ДЧС Алматинской области, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сотрудники полиции, работники Алматинского государственного природного заповедника, Иле-Алатауского ГНПП и волонтеры.

поиск турист гибель река

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

7 июля в 12.15 в 10 км от места падения было обнаружено и извлечено из воды тело пропавшей женщины.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Читайте также

Торговый дом в Алматы снова подвергся атаке лжетеррориста

Три человека погибли в страшном ДТП под Карагандой

Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
иностранная валюта
Доллар резко подорожал в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления