«Манчестер Юнайтед» не хочет удерживать Роналду против его воли

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» особо недоволен последними действиями своего форварда Криштиану Роналду, и, скорее всего, отпустит португальца в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Sun, руководители «МЮ» считают, что не могут насильно удерживать 37-летнего футболиста в клубе против его воли и хотят без скандала расстаться с ним. После беседы с руководством клуба наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение, что ему придется строить команду без португальской звезды.

Роналду уже три раза пропустил тренировки «Манчестер Юнайтед», ссылаясь на семейные обстоятельства. Но, с другой стороны, продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии.

Фото: Instagram/cristiano

Роналду выступает за «манкунианцев» с прошлого года. У него контракт до 2023 года. Ближайшие клубы, куда может уйти Роналду, это «Челси», «Барселона», «Бавария» и «Спортинг».

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