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Курс доллара вырос на 8 тенге на торгах

курс доллара в Казахстане Фото: Zakon/Максим Золотухин
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 8,46 тенге и составил 477,24 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс рубля также вырос и достиг отметки в 7,55 тенге (+0,4).

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся на 0,36, до 71,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-480,5 тенге, евро – по 487-492 тенге, российские рубли – по 7-7,5 тенге.

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Оксана Житникова
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