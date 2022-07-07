Дуэт мошенников привлекал жертв продажей квартиры по заниженной цене

Полицейские Алматы задержали 55-летнего подозреваемого и его 40-летнюю спутницу. Они придумали план по обману жителей города. В полицию обратилось несколько потерпевших, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ДП, история у всех заявителей была одинаковой.

Мошенники распространяли сообщения о срочной продаже квартиры, которая находится в ипотеке, по заниженной цене. Желающих приобрести недвижимость по небольшой стоимости было предостаточно.

Однако, получив деньги за «продажу», пара «залегала на дно».

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых. На данный момент в управлении полиции имеются заявления от семи потерпевших. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ст. 190, ч. 3, п. 1 УК РК. Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

На данный момент проводятся дополнительные следственные мероприятия.