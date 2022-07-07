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Когда будет решена проблема с подтоплениями в Алматы

вода Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, почему в этом году город не справляется с дождями и когда будет решена проблема с подтоплениями, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Досаев сообщил, что в марте месячное выпадение осадков составило 166,3 мм при норме 76 мм, в июне – 141,6 мм при норме 106 мм. Эти объемы осадков он назвал аномальными.

На фоне сложного рельефа Алматы во время обильных осадков наблюдаются постоянные подтопления. В ходе обследования в городе выявлено 102 таких участка. До конца 2022 года будут ликвидированы 56 участков подтоплений и восстановлены 12 коллекторов из 16, модернизированы 75 км арычных сетей. В качестве системной меры у нас вся ливневая канализация (коллекторы, каналы, водозаборы) будет передана единому оператору ТОО «Eco Almaty», 100% которого принадлежит акимату города. Аким Алматы Ерболат Досаев

В 2023-2024 годах планируют завершить модернизацию более 200 км арычных сетей, построить 100 км новых арычных сетей, ликвидировать оставшиеся 46 участков постоянного подтопления в городе.

Для ликвидации постоянных подтоплений из резерва местного бюджета в текущем году выделено 5,3 млрд тенге. Ерболат Досаев

Позже аким сообщил, что встречался со специалистами в области климата, по словам которых, такая ситуация в Алматы будет теперь постоянной.

Из 102 участков, на которые больше всего жалуются алматинцы, 56 участков будут приведены в порядок до конца этого года, 46 – в следующем году. Это один из приоритетных планов. Кроме этого, в городе существует 16 коллекторов, ливневых канализаций, из которых 12 не работают, они заилены или просто не могут выполнять свою функцию, четыре работают на 30%. Поэтому 12 коллекторов будут отремонтированы до конца года. Я считаю, это поможет решить основную проблему. Ерболат Досаев

Аким отметил, что эта программа рассчитана на предстоящие три года. В ее рамках планируется поэтапно привести в порядок всю ливневую канализацию города.

Параллельно, добавил Досаев, акимат намерен модернизировать более 300-400 км арычной сети с необходимым подводом к коллекторам. Эта работа будет проводиться в 2022-2024 годах.

Надеемся, что до конца года первые результаты алматинцы увидят. Ерболат Досаев

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