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Рафаэля Надаля обвинили в симуляции на Уимблдоне-2022

Теннис Симуляция спортсмен Фото: Instagram/rafaelnadal
Сразу два чемпиона из турниров «Большего шлема» нелестно высказались о четвертьфинальном поединке испанца Рафаэля Надаля на Открытом первенстве Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Победитель AusOpen-2015 в парном разряде, итальянец Фабио Фоньини считает, что у «короля грунта» Рафаэля Надаля не было проблем со здоровьем во встрече с американцем Тейлором Фритцем.

Испанский теннисист победил Фритца в пяти партиях и вышел в полуфинал Уимблдона.

После матча «Рафа» признался, что мог отказаться от дальнейшей борьбы по ходу встречи.

«Он более четырех часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя», — передает слова итальянца журналист Луиджи Гатто на своей странице в Twitter.

«Ну, конечно… Ребята, перестаньте уже верить тому, что читаете!» — процитировал Фабио на своей странице в Instagram данную ситуацию с Надалем.

Теннис Симуляция

Фото: Instagram/rafaelnadal

А чемпион Wimbledon-1987 в одиночном разряде, австралиец Патрик Кэш высказал свое мнение по этой ситуации.

Если Рафы хватает, чтобы выйти на корт, его хватает и для победы. Думаю, он воспримет это именно так. У него не может быть большого повреждения. Он продолжал играть в свой лучший теннис на задней линии в пятом сете. И подавал наилучшим образом. И это после четырех часов игры. Там нет ничего серьезного, разве что ночью разовьется воспаление. Посмотрим. Надеюсь, этого не будет.Патрик Кэш

В полуфинале Рафаэля Надаля ожидает Ник Кирьос, который впервые дошел до этой стадии.

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