Рафаэля Надаля обвинили в симуляции на Уимблдоне-2022
Победитель AusOpen-2015 в парном разряде, итальянец Фабио Фоньини считает, что у «короля грунта» Рафаэля Надаля не было проблем со здоровьем во встрече с американцем Тейлором Фритцем.
Испанский теннисист победил Фритца в пяти партиях и вышел в полуфинал Уимблдона.
После матча «Рафа» признался, что мог отказаться от дальнейшей борьбы по ходу встречи.
«Он более четырех часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя», — передает слова итальянца журналист Луиджи Гатто на своей странице в Twitter.
— Luigi Gatto (@gigicat7_) July 7, 2022
Fognini says he thinks Nadal was not injured vs Fritz: "He fought for 4+ hours like crazy. You should not believe it." 😮
Фото: Instagram/rafaelnadal
А чемпион Wimbledon-1987 в одиночном разряде, австралиец Патрик Кэш высказал свое мнение по этой ситуации.
Если Рафы хватает, чтобы выйти на корт, его хватает и для победы. Думаю, он воспримет это именно так. У него не может быть большого повреждения. Он продолжал играть в свой лучший теннис на задней линии в пятом сете. И подавал наилучшим образом. И это после четырех часов игры. Там нет ничего серьезного, разве что ночью разовьется воспаление. Посмотрим. Надеюсь, этого не будет.Патрик Кэш
В полуфинале Рафаэля Надаля ожидает Ник Кирьос, который впервые дошел до этой стадии.
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