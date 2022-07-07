Новый генплан Алматы вынесут на обсуждение общественности
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК заявил о планах по разработке нового генплана мегаполиса, передает корреспондент Zakon.kz.
Как аким, я считаю, что горизонт в семь с половиной лет маловат для развития города. Поэтому будет на базе этой корректировки разработан новый генплан Алматы до 2040 года, и мы предполагаем его внести на обсуждение общественности, принять его до конца этого года. Аким Алматы Ерболат Досаев
По словам акима, в основе генплана будет заложено полицентричное развитие города.
Мы не можем развивать исключительно верхнюю часть города – южную. Предполагается, что город будет развиваться во всех направлениях, будет пять центров.Ерболат Досаев
Аким отметил, что нынешний генеральный план Алматы был утвержден в 2002 году, то есть 20 лет назад. И он действует до 2030 года.
За последние десятилетия город вырос в два раза, и население достигло более 2,1 млн человек. Понятно, что последние несколько лет готовилась корректировка генплана, он находился на финальной стадии. Ерболат Досаев
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