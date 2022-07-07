Как алматинцам будут поднимать настроение, рассказал Досаев

Выступая на брифинге в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев, рассказал каким образом будут поднимать настроение жителям мегаполиса после январских событий, сообщает Zakon.kz.

Хороший дух и настроение горожанам мы вернем при стабильной экономическо-социальной обстановке, возможностями реализовать свои возможности, комфортной жизнью, решением накопившихся вопросов. Аким Алматы Ерболат Досаев

По словам Досаева, его работа направлена именно на решение такого рода вопросов. Во-первых нужно решать социально-экономическое развитие города.

Если эти проблемы решить, у людей будет доходы, возможность развиваться, то это и будет главным вкладом в создание хорошего настроения для горожан. Ерболат Досаев

Второй важный вопрос – безопасность.

Очень важно горожанам вернуть это ощущение. И сегодня эта большая работа проводится. По крайней мере, я в Алматы не сижу в кабинете, очень много перемещаюсь по городу и вижу, я считаю, что настроение улучшилось и люди на самом деле с гораздо большим оптимизмом смотрят в будущее. Не все еще восстановилось, временами я в глазах вижу вопросы и к нам, и в целом, что будет происходить. Но я думаю, что как раз, и то, что мы с вами вместе занимаемся, это и строительство Нового Казахстана, оно должно-таки вызывать вопросы и нас подвигать вперед на наше развитие. Ерболат Досаев

Градоначальник считает, что Алматы достоин дальнейшего успешного развития, чтобы действительно он был жемчужиной Казахстана, оставаясь культурным, научным, финансовым центром.