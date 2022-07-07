Квота на ввоз сахара в Казахстан увеличена на 100 тыс. тонн

Министр сельского хозяйства РК приказом от 5 июля 2022 года установил увеличение размера квоты на ввоз сахара в страну с 250 до 350 тысяч тонн, передает Zakon.kz.

Также, данным приказом квота на сахар была продлена до 31 октября 2022 года включительно.

Кроме того, изменен порядок распределения квот на ввоз сахара.

Согласно документу, заявки на участие в распределении объемов квот принимаются:

в размере 85% от объема распределяемой квоты – на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, и сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке, между заявителями-сахарными заводами;

в размере 15% от объема распределяемой квоты – на ввоз сахара белого (категория «экстра»), предназначенного для производства сахаросодержащей продукции, между заявителями.

Установлен лимит на одного заявителя-сахарного завода в размере не более 30 000 тонн.

Заявители, получившие квоты на ввоз сахара, направляют в срок до 14 июля 2022 года в уполномоченный орган письмо-подтверждение о фактическом освоении выделенной квоты. Ранее выделенный объем квоты аннулируется уполномоченным органом в случае отсутствия копии платежного документа об оплате не менее 15% от стоимости контракта, - отмечается в приказе.

Приказ вводится в действие после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.