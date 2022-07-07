Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Квота на ввоз сахара в Казахстан увеличена на 100 тыс. тонн

квоты на ввоз сахара в Казахстан Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства РК приказом от 5 июля 2022 года установил увеличение размера квоты на ввоз сахара в страну с 250 до 350 тысяч тонн, передает Zakon.kz.

Также, данным приказом квота на сахар была продлена до 31 октября 2022 года включительно.

Кроме того, изменен порядок распределения квот на ввоз сахара.

Согласно документу, заявки на участие в распределении объемов квот принимаются:

  • в размере 85% от объема распределяемой квоты – на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, и сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке, между заявителями-сахарными заводами;

  • в размере 15% от объема распределяемой квоты – на ввоз сахара белого (категория «экстра»), предназначенного для производства сахаросодержащей продукции, между заявителями.

Установлен лимит на одного заявителя-сахарного завода в размере не более 30 000 тонн.

Заявители, получившие квоты на ввоз сахара, направляют в срок до 14 июля 2022 года в уполномоченный орган письмо-подтверждение о фактическом освоении выделенной квоты. Ранее выделенный объем квоты аннулируется уполномоченным органом в случае отсутствия копии платежного документа об оплате не менее 15% от стоимости контракта, - отмечается в приказе.

Приказ вводится в действие после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.

Читайте также

В Казахстане вводятся ограничения на вывоз пшеницы и муки

Продлены квоты на вывоз семян подсолнечника из Казахстана

О росте цен на сахар высказался аким Алматы Ерболат Досаев

Оксана Житникова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
дача астрология советы гороскоп
«Тянутся к земле»: Топ-5 прирожденных дачников по знаку зодиака
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
иностранная валюта
Доллар резко подорожал в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления