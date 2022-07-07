Россия остается нашим стратегическим партнером – пресс-секретарь Токаева

Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай прокомментировал сегодняшнее совещание главы государства по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай

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По его словам, на совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах.