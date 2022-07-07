Россия остается нашим стратегическим партнером – пресс-секретарь Токаева
Фото: Facebook/ruslan.zheldibay
Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай прокомментировал сегодняшнее совещание главы государства по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай
По его словам, на совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах.
Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия. Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай
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