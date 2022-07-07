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Законодательство РК

Продлены квоты на вывоз семян подсолнечника из Казахстана

квота на вывоз семени подсолнечника из Казахстана Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства РК приказом от 5 июля 2022 года продлил квоты на вывоз подсолнечника из Казахстана до 30 сентября 2022 года, передает Zakon.kz.

Согласно приказу, размер квоты составляет 15 тыс. тонн.

Распределение объемов квот на вывоз товаров с территории РК осуществляется в единой автоматизированной системе e-Agriculture автоматически. Распределение объемов квот происходит по очередности согласно дате и времени поступления заявлений на получение фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы РК. Устанавливается допустимый лимит для одного заявителя – не более 500 тонн, – отмечается в документе.

Количественные ограничения на вывоз семян подсолнечника вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности республики. При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Казахстана.

Приказ вводится в действия с 8 июля 2022 года.

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