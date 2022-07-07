На 40 млн тенге обманула казахстанцев аферистка в Шымкенте

Женщина обещала пострадавшим помощь в приобретении жилья по госпрограмме за вознаграждение, передает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, за свои услуги злоумышленница взяла 9 млн тенге. Жилищный вопрос так и не был решен, деньги назад пострадавшая не получила.

Заявление следователи Абайского РУП зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Как выяснилось в ходе следствия, мошенница причастна к целой серии аналогичных преступлений – ее жертвами стали еще 39 жителей Шымкента и Туркестанской области. Некоторым из них она обещала деньги от государства для поддержки бизнеса.

Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 40 млн тенге.

Подозреваемая задержана. Дело направлено в суд.