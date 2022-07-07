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Умер основатель и гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон

Гитарист Nazareth скончался Фото: wikimedia
Скончался Мэнни Чарлтон — гитарист рок-группы Nazareth. Причины смерти 80-летнего музыканта не раскрываются, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление его внука Джейми.

Покойся с миром, дедушка, — написал на своей странице в Facebook Джейми.

Шотландский гитарист, автор песен и продюсер, сооснователь группы Nazareth, игравший на всех ключевых пластинках группы до 1990 года. Кроме того, Мэнни известен и тем, что продюсировал ранние записи Guns N' Roses.

Чарлтон родился в 1941 году в городе Ла-Линеа, Испания. Группу Nazareth он основал в 1968 году с вокалистом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Музыкант также продюсировал ранние демо-записи группы Guns N' Roses. После того как гитарист покинул Nazareth в 1990 году, он основал новый коллектив The Manny Charlton Band, с которым записал два диска. Группа распалась в 2003 году. Позднее Чарлтон выпустил несколько сольных альбомов.

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