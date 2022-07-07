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Ернат Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора

Ернат Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора Фото: Facebook/Ернат Сыбанкулов
Приказом генерального прокурора Ернат Сыбанкулов освобожден с поста главного транспортного прокурора, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий приказ опубликовала пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Говорится, что Ернат Сыбанкулов назначен на другую должность.

Ернат Мухаметкалиевич Сыбанкулов окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби в 1995 году.

Начинал как помощник прокурора Московского района города Алматы.

Также являлся заместителем прокуроров Турксибского и Медеуского районов города Алматы, прокурором Енбекшиказахского района Алматинской области, прокурором Алмалинского и Медеуского районов города Алматы, заместителем прокурора Жамбылской области, первым заместителем прокурора Алматинской области, прокурором Жамбылской и Атырауской областей.

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Константин Вноровский
Генеральная прокуратура Казахстан
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