Поезд насмерть сбил подростка в Атырау
Фото: pixabay
Трагедия произошла 6 июля. Несовершеннолетний погиб на перегоне Акжайык – Тендык, передает Zakon.kz.
Как сообщает «Мой город» со ссылкой на департамент полиции на транспорте, в данный момент начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ведомстве добавили, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
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