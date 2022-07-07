Поезд насмерть сбил подростка в Атырау

Трагедия произошла 6 июля. Несовершеннолетний погиб на перегоне Акжайык – Тендык, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Мой город» со ссылкой на департамент полиции на транспорте, в данный момент начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».