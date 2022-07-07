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Законодательство РК

Поезд насмерть сбил подростка в Атырау

Рельсы Фото: pixabay
Трагедия произошла 6 июля. Несовершеннолетний погиб на перегоне Акжайык – Тендык, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Мой город» со ссылкой на департамент полиции на транспорте, в данный момент начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ведомстве добавили, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

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