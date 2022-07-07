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Ситуация в Украине: Россия объявляет о паузе в боях, Финляндия установит заграждения на границе

Ситуация в Украине 7 июля Фото: mil.ru
Минобороны РФ считает официальную деятельность Пентагона в Украине ширмой для исследований, Германия просит Канаду вернуть ей турбину, сообщает Zakon.kz.

  • Политтехнолог и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Бориса Джонсона за то, что тот «всегда был в авангарде поддержки Украины».

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Борис Джонсон является «одним из главных идеологов войны против России до последнего украинца».

  • Минобороны РФ официально объявило о паузе в боях. Это связано с «восполнением боевых возможностей» российских подразделений.

  • Кризис в Украине создает новые задачи для спецслужб РФ и Беларуси – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

  • Минобороны РФ считает официальную деятельность Пентагона в Украине ширмой для исследований.

  • Финляндия установит заграждения на границе с Россией. По мнению финских властей, приграничные заграждения закроют 1300-километровую границу от просителей убежища в случае «исключительных обстоятельств».

  • Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток» в ФРГ, передает Bloomberg. Ранее «Газпром» отправил турбину на ремонт в Канаду, однако власти страны отказались ее возвращать из-за санкций. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня.

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