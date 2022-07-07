Ситуация в Украине: Россия объявляет о паузе в боях, Финляндия установит заграждения на границе

Политтехнолог и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Бориса Джонсона за то, что тот «всегда был в авангарде поддержки Украины».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Борис Джонсон является «одним из главных идеологов войны против России до последнего украинца».

Минобороны РФ официально объявило о паузе в боях. Это связано с «восполнением боевых возможностей» российских подразделений.

Кризис в Украине создает новые задачи для спецслужб РФ и Беларуси – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Минобороны РФ считает официальную деятельность Пентагона в Украине ширмой для исследований.

Финляндия установит заграждения на границе с Россией. По мнению финских властей, приграничные заграждения закроют 1300-километровую границу от просителей убежища в случае «исключительных обстоятельств».