Ситуация в Украине: Россия объявляет о паузе в боях, Финляндия установит заграждения на границе
Политтехнолог и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Бориса Джонсона за то, что тот «всегда был в авангарде поддержки Украины».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Борис Джонсон является «одним из главных идеологов войны против России до последнего украинца».
Минобороны РФ официально объявило о паузе в боях. Это связано с «восполнением боевых возможностей» российских подразделений.
Кризис в Украине создает новые задачи для спецслужб РФ и Беларуси – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Минобороны РФ считает официальную деятельность Пентагона в Украине ширмой для исследований.
Финляндия установит заграждения на границе с Россией. По мнению финских властей, приграничные заграждения закроют 1300-километровую границу от просителей убежища в случае «исключительных обстоятельств».
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток» в ФРГ, передает Bloomberg. Ранее «Газпром» отправил турбину на ремонт в Канаду, однако власти страны отказались ее возвращать из-за санкций. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня.