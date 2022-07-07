590 тысяч предоплаты за банкет – в Нур-Султане задержали афериста

Полицейские Нур-Султана задержали афериста, выманившего у доверчивой женщины почти 600 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Жительница столицы позвонила по объявлению в интернете, где «администратор ресторана» предлагал услуги своего заведения. Прельстившись на красочные фотографии и заверения провести мероприятие, женщина отдала мужчине предоплату в 590 тыс. тенге.

Когда «администратор» перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Алматы Департамента полиции Нур-Султана задержан 33-летний житель столицы. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Пресс-служба МВД РК

Полицейские предупреждают граждан быть бдительными, проверять достоверность предлагаемых услуг и товаров, отказаться от сомнительных сделок, а также не совершать предоплату.