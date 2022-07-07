11 июля российский суд рассмотрит ходатайство КТК о приостановке работы

Краснодарский краевой суд 11 июля рассмотрит ходатайство «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) о приостановке решения о запрете деятельности по перевалке нефти, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

Как сообщалось ранее, КТК по решению от 6 июля Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

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Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.