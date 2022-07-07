Отвод всем судьям районного суда, где рассматривается дело Биртанова, заявил его защитник

Сторона защиты экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова продолжает настаивать на возвращении дела на стадию предварительных слушаний, чтобы направить в прокуратуру и там рассмотреть в свою очередь вопрос об объединении с делом в отношении компании Ericsson, передает Zakon.kz

Судья Сарыаркинского суда №2 города Нур-Султана Ибрагим Алькенов в очередной раз отказал в удовлетворении поданного ранее адвокатами Елжана Биртанова ходатайства о возвращении дела экс-министра здравоохранения РК и его бывшего заместителя Олжаса Абишева на стадию предварительных слушаний. Сторона защиты добивается направления материалов дела в прокуратуру для дополнительного расследования и объективного изучения всех фактов. Для этого требуется, по их мнению, объединить дело экс-министра с делом в отношении компании Ericsson Nikola Tesla – ТОО «IT Integra», должностных лиц Минздрава РК и подведомственных ему организаций.

На этот раз отказ судья И. Алькенов мотивировал тем, что два эти дела между собой никак не связаны.

Адвокаты с доводами суда остались не согласны и выдвинули три самостоятельных встречных ходатайства об отводе судьи.

После перерыва суд в лице судьи И. Алькенова принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.

Елжан Биртанов обратился к председателю Сарыаркинского суда №2 с заявлением, в котором попросил об отводе судьи И. Алькенова. В заявлении экс-министр подробно изложил причины отвода.

Пользуясь своим правом, согласно ст. 87 Уголовно-процессуального кодекса РК, прошу вас отвести судью И. Алкенова по ряду оснований. Согласно ч. 9 ст. 87 вопрос об отводе судьи разрешается судом в совещательной комнате с вынесением постановления. Этого сделано не было. Согласно УПК стороне защиты, в том числе и обвиняемому, не установлены ограничения по количеству ходатайств и об их содержании (…).

Суд может продолжаться несколько месяцев, год, в течение этого времени могут происходить разные события, это приводит к тому, что мы начинаем определенные сомнения испытывать. В соответствии и с Конституцией, и с законом я имею право требовать, чтобы другой судья рассмотрел мои сомнения и дал мне законный ответ. Нам не была дана возможность представить эти ходатайства в письменном виде на момент подачи этого моего заявления с указанием всех наших доводов. Включая другие части ст. 87 УПК, вы, даже не прочитав, не ознакомившись с этим ходатайствам, сказали, что вы хотите по ч. 6 подать, и не будете это рассматривать. Таким образом, судья Алькенов нарушил мои права на защиту, гарантируемые ст. 87. Елжан Биртанов

При этом, по его словам, судья И. Алькенов отказался мотивировать свое решение нормами законов РК.

Это свидетельствует об игнорировании им законодательства нашей страны, о нарушениях им принципов судебной этики. Причиной заявленных моими адвокатами отводов является то, что он в своем постановлении, озвученном сегодня, об отказе в нашем ходатайстве о возврате предварительных слушаний для рассмотрений вопроса о возврате дела в прокуратуру для рассмотрения в свою очередь вопроса об объединении моего дела с делом в отношении Ericsson проигнорировал часть доводов, проявив заинтересованность в необъективном рассмотрении дела. И если бы судья по каждому доводу дал развернутые объяснения, то мы бы услышали и не оказались в этой ситуации сегодня. Елжан Биртанов

Защитник и брат экс-министра Есжан Биртанов со своей стороны обратился к суду с заявлением, в котором попросил отвод не только судье И. Алькенову, но и всем судьям Сарыаркинского суда №2.

Я заявляю отвод судье Алькенову и всему составу Сарыаркинского районного суда №2. В своем письменном заявлении, которое я представлю, я укажу доводы и конкретно пункт ст. 87, на основании которого я подаю заявление судье Алькенову и всем судьям Сарыаркинского суда №2 города Нур-Султана. Есжан Биртанов

Слушание продолжится 8 июля 2022 года в 10:00.

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года. На днях он обратился к президенту страны с просьбой прекратить беззаконие, которое творят органы досудебного расследования.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.