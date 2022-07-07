Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась при тестовом запуске

Тестовый запуск твердотопливной ракеты-носителя Minotaur завершился нештатной ситуацией – ракета взорвалась, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении военно-воздушной базы Ванденберг, с которой производился запуск.

Никто не пострадал, обломки были локализованы недалеко от стартовой площадки, уточнили в пресс-службе ведомства.

Тестирование ракеты-носителя проходило в рамках разработки новой боеголовки Mk21A, которую в дальнейшем планируется использовать на межконтинентальных баллистических ракетах LGM-35A.

Причины произошедшего установят специалисты, которые в ближайшее время займутся расследованием случившегося.

На прошлой неделе американские войска провалили испытания гиперзвуковой ракеты — отказ произошел после включения двигателя, и ее не удалось запустить. Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа «Вирджиния».