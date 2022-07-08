Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером

Стала самой молодой миллиардершей Фото: Instagram/badgalrir
Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером, добившейся успеха самостоятельно, достигнув отметки в 1,4 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает foxbusiness.com, капитал 34-летней артистки составляет $1,4 млрд. Ранее самой молодой миллиардершей считалась 24-летняя предпринимательница Кайли Дженнер, однако её собственный капитал на данный момент оценивается в $600 млн.

Стоит отметить, что артистка опережает 41-летнюю телезвезду Ким Кардашьян на один пункт по возрасту. Однако состояние Рианны меньше — на 2022 год она владеет 1,4 млрд долларов, в то время как звезда реалити-шоу — 1,8 млрд долларов.

Известно, что Рианна заработала более 1 млрд долларов не только благодаря выступлениям и музыке. Также успешны на рынке ее линия белья и косметические бренды Fenty Beauty, Fenty Skin and Savage X Fenty.

В марте 2022 года Bloomberg сообщил, что бренд Savage X Fenty рассматривает выход на IPO, которое потенциально оценивается в $3 млрд. Рианне принадлежит 30% компании.

При этом Рианна утверждает, что деньги для нее не самоцель. Ей куда важнее получать удовольствие от того, что она делает. Более того, звезда тратит большие суммы на благотворительность.

Читайте также

Звезда культового фильма «Крестный отец» умер в возрасте 82 года

Умер основатель и гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон

Названы победители республиканского состязания «Үкілі домбыра» в городе Кунаеве

Айсулу Омарова
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
дача астрология советы гороскоп
«Тянутся к земле»: Топ-5 прирожденных дачников по знаку зодиака
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Ерболат Досаев, дефицит сахара, Казахстан
О росте цен на сахар высказался аким Алматы Ерболат Досаев
курс доллара в Казахстане
Курс доллара вырос на 8 тенге на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления