34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером

Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером, добившейся успеха самостоятельно, достигнув отметки в 1,4 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает foxbusiness.com, капитал 34-летней артистки составляет $1,4 млрд. Ранее самой молодой миллиардершей считалась 24-летняя предпринимательница Кайли Дженнер, однако её собственный капитал на данный момент оценивается в $600 млн.

Стоит отметить, что артистка опережает 41-летнюю телезвезду Ким Кардашьян на один пункт по возрасту. Однако состояние Рианны меньше — на 2022 год она владеет 1,4 млрд долларов, в то время как звезда реалити-шоу — 1,8 млрд долларов.

Известно, что Рианна заработала более 1 млрд долларов не только благодаря выступлениям и музыке. Также успешны на рынке ее линия белья и косметические бренды Fenty Beauty, Fenty Skin and Savage X Fenty.

В марте 2022 года Bloomberg сообщил, что бренд Savage X Fenty рассматривает выход на IPO, которое потенциально оценивается в $3 млрд. Рианне принадлежит 30% компании.

При этом Рианна утверждает, что деньги для нее не самоцель. Ей куда важнее получать удовольствие от того, что она делает. Более того, звезда тратит большие суммы на благотворительность.