Команда Илона Маска поставила под сомнение покупку Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, ранее объявивший о приобретении компании Twitter, приостановил некоторые дискуссии о финансировании сделки, так как его команда пришла к выводу о невозможности установить количество фальшивых пользователей в данной соцсети, передает Zakon.kz.

Как сообщают РИА Новости, Маск считает, что ситуация со спам-аккаунтами препятствует оценке перспектив Twitter как бизнеса.

Отмечается, что будет изменена тактика в переговорах, но как именно, не говорится. Команда винит руководство в недостаточной готовности к сотрудничеству.

Если Маск откажется от сделки, это может вызвать масштабные юридические баталии. По условиям сделки, чтобы разорвать ее, Маск должен заплатить 1 млрд долларов.

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6 июня сообщалось, что Маск оставляет за собой право не завершать сделку о покупке Twitter и расторгнуть соглашение о слиянии. По словам его адвокатов, миллиардера не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей.

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13 мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании «сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей» соцсети. Маск полагал, что сейчас в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.