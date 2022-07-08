Команда Илона Маска поставила под сомнение покупку Twitter
Как сообщают РИА Новости, Маск считает, что ситуация со спам-аккаунтами препятствует оценке перспектив Twitter как бизнеса.
Отмечается, что будет изменена тактика в переговорах, но как именно, не говорится. Команда винит руководство в недостаточной готовности к сотрудничеству.
Если Маск откажется от сделки, это может вызвать масштабные юридические баталии. По условиям сделки, чтобы разорвать ее, Маск должен заплатить 1 млрд долларов.
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6 июня сообщалось, что Маск оставляет за собой право не завершать сделку о покупке Twitter и расторгнуть соглашение о слиянии. По словам его адвокатов, миллиардера не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей.
13 мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании «сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей» соцсети. Маск полагал, что сейчас в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.