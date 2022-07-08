Велогонщик столкнулся со зрителями и сломал шею на пятом этапе «Тур де Франс»

Итальянский спортсмен команды TotalEnergies Даниэль Осс ехал на велосипеде по спуску в секторе №3 пятого этапа из Лилля в Аренберг. Болельщики в этот момент стояли слишком близко к трассе и итальянец врезался в них головой, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, инцидент произошел 6 июля. После травмы 35-летний Осс завершил этап, но не смог выйти на стартовую линию маршрута шестого этапа и снялся с соревнований.

Дополнительные обследования выявили перелом позвонка, требующий иммобилизации на несколько недель. Поэтому Даниэль Осс вынужден сняться с «Тур де Франс», – говорится в заявлении TotalEnergies.

Отметим, что гонщик «Астаны» Андрей Зейц финишировал 25-м на четвертом этапе «Тур де Франс».

Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко в общем зачете занял 23-ю строчку, отставая от лидера на 1 минуту 10 секунд. В командном первенстве «Астана» расположилась на 18-м месте из 22 велоклубов.

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