Ежик в тумане: лошадь и еж стали заложниками траншеи в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Хозяин участка обнаружил в яме чужую лошадь. Мужчина спустил ей на веревке ведро воды и накидал сена, а затем обратился за помощью к спасателям специализированного отряда города, передает Zakon.kz.
Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили в вырытой траншее не только белую лошадку, но и ежика. Как будто персонажи советского мультфильма «Ежик в тумане» животные оказались заложниками ситуации. Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Лошадь в руки не давалась, поэтому спасателям пришлось прорыть плавный спуск в яму, чтобы животное могло покинуть место заточения самостоятельно.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что ежика тоже вытащили из ямы и отпустили на волю.
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