Ежик в тумане: лошадь и еж стали заложниками траншеи в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Хозяин участка обнаружил в яме чужую лошадь. Мужчина спустил ей на веревке ведро воды и накидал сена, а затем обратился за помощью к спасателям специализированного отряда города, передает Zakon.kz.

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили в вырытой траншее не только белую лошадку, но и ежика. Как будто персонажи советского мультфильма «Ежик в тумане» животные оказались заложниками ситуации. Пресс-служба ДЧС ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Лошадь в руки не давалась, поэтому спасателям пришлось прорыть плавный спуск в яму, чтобы животное могло покинуть место заточения самостоятельно. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Отмечается, что ежика тоже вытащили из ямы и отпустили на волю. Читайте также Человеческие останки обнаружили павлодарские волонтеры в лесу около Иртыша 590 тысяч предоплаты за банкет – в Нур-Султане задержали афериста Семьям погибших на Тенгизе погасят кредиты

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