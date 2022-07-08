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Ежик в тумане: лошадь и еж стали заложниками траншеи в Усть-Каменогорске

спасательная операция Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Хозяин участка обнаружил в яме чужую лошадь. Мужчина спустил ей на веревке ведро воды и накидал сена, а затем обратился за помощью к спасателям специализированного отряда города, передает Zakon.kz.
Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили в вырытой траншее не только белую лошадку, но и ежика. Как будто персонажи советского мультфильма «Ежик в тумане» животные оказались заложниками ситуации. Пресс-служба ДЧС ВКО

лошадь в траншее

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Лошадь в руки не давалась, поэтому спасателям пришлось прорыть плавный спуск в яму, чтобы животное могло покинуть место заточения самостоятельно.

поле

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что ежика тоже вытащили из ямы и отпустили на волю. 

 

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Елена Беляева
Усть-Каменогорск
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