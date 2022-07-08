Туристы столкнулись с отсутствием мест в карантинных отелях Гонконга

В крупном административном районе Китая работает 65 специализированных отелей, отведенных правительством для пребывания въезжающих лиц на карантине, срок которого сейчас составляет семь дней, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, места в отелях заняты до конца августа. Отмечается, что самое доступное для бронирования недельное пребывание обходится путешественникам в 11 тыс. гонконгских долларов (более 670 тыс. тенге).

В настоящее время, уточняет издание, многие авиакомпании увеличили количество рейсов в Гонконг. С четверга местные власти отменили действие механизма, подразумевающего временную отмену полетов по маршрутам, на которых выявлялись ввозные случаи ковида.

В правительстве отметили, что это решение основано на изучении соответствующих данных, учитывая, что начинается пиковый сезон для возвращения студентов из-за рубежа.