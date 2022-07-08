Засуха ожидается в нескольких областях Казахстана

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили уточнение к прогнозу засухи на июль, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области, Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области, Алакольском районе Алматинской области, Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области, Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области, в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области, в окрестности Семея Абайской области и на большей части Кызылординской области.

Также засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.