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Засуха ожидается в нескольких областях Казахстана

засуха в Казахстане Фото: pixabay
Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили уточнение к прогнозу засухи на июль, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области, Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области, Алакольском районе Алматинской области, Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области, Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области, в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области, в окрестности Семея Абайской области и на большей части Кызылординской области.

Также засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные. РГП «Казгидромет»

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