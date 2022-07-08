Засуха ожидается в нескольких областях Казахстана
Фото: pixabay
Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили уточнение к прогнозу засухи на июль, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области, Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области, Алакольском районе Алматинской области, Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области, Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области, в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области, в окрестности Семея Абайской области и на большей части Кызылординской области.
Также засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.
На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные. РГП «Казгидромет»
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