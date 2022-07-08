118 млн тенге нанесло ущерб государству «обнальное» ТОО в Кызылординской области

Фото: Zakon.kz

В Кызылординской области пресечена деятельность ТОО «Жетіашар», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов, сообщает Zakon.kz.

Уклоняясь от уплаты налогов, субъекты предпринимательства покупали у организатора незаконной деятельности фиктивные счета-фактуры, оборот которых составил 370 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу Согласно заключению Департамента государственных доходов по Кызылординской области, государству в виде неуплаченных налогов нанесен ущерб в размере 118 млн тенге. Решением суда руководитель ТОО Избасар Айбек признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Читайте также В Казахстане новые правила идентификации физлиц в налоговой Прокуроры Алматинской области «принесли» в бюджет 896 млн тенге Нектарины на 5,5 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана

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