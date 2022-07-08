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Влиятельные лица прятали «теневые» доходы за рубежом – Антикор

вывод капитала из Казахстана в помощью серых схем Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Агентстве по противодействию коррупции рассказали о ходе расследования «серых схем» по выводу капитала за рубеж, передает Zakon.kz.

Об этом было сообщено во время заседания коллегии по итогам первого полугодия 2022 года.

Во время встречи прокомментировали ход досудебного расследования в отношении руководства ТОО «Оператор РОП» и других лиц по признакам хищения денежных средств в особо крупном размере.

По делу «Оператора РОП» предотвращено хищение более 180 млрд тенге, которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели. Под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 млрд тенге. Речь идет о так называемом «последнем километре».Антикор

В ведомстве отметили, что, помимо прямого возмещения ущерба, налицо социально-экономический эффект.

К примеру, тарифы для железнодорожных перевозчиков снизились в 14 раз (с 2200 тенге до 147 тенге). За такими «серыми» схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали «теневые» доходы за рубежом.Антикор

Также на особом контроле ведомства находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов, и их возвращение в собственность государства.

В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 млрд тенге, или порядка 1 млрд долларов США.

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Оксана Житникова
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