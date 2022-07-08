Рынок жилья: как изменились цены за год

За год цены на квартиры на вторичном рынке жилья повысились на 26,8%, а продажи нового жилья – на 19,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 21%, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, за год цены на первичном рынке жилья значительно подорожали в Нур-Султане – на 27,9%. На вторичном рынке жилья в лидерах по росту цен оказалась Кызылорда (46,7%). На рынке арендного жилья на первом месте находится Алматы (48,3%).

В июне этого года цена за квадратный метр составила 423 705 тенге. Плата за аренду жилья — 3567 тенге за квадрат. Статистика приводится по таким городам, как Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей.

За месяц (с июня по май 2022 года) цены на продажу нового жилья выросли на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,1%.