За нарушение гражданских прав: убийца Джорджа Флойда получил еще 20 лет
Соответствующее решение вынес суд в Миннесоте.
Как отмечено в публикации NBC, окружной судья Пол Магнусон обратился к Шовину.
Я действительно не знаю, почему вы сделали это. Но ставить колено на шею другого человека просто неправильно, и за такое поведение вы должны быть существенно наказаны, – заявил он.
Кроме того, судья назвал обращение Шовена с Флойдом «оскорбительным» и «бессовестным».
Стоит отметить, что экс-полицейский уже отбыл семь месяцев из того срока, к которому был приговорен ранее.
Судья учел это обстоятельство и приговорил его к 20 годам и 5 месяцам лишения свободы.
Напомним, в конце мая 2020 года полицейский Шовин при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался.
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На фоне смерти Флойда в Штатах произошли массовые протесты и беспорядки.
Бывший полицейский в соответствии с законами штата Миннесота был признан виновным в непредумышленном убийстве Флойда. Его приговорили к 22,5 года лишения свободы.
Также сообщалось, что во время последнего слова перед приговором экс-полицейский выразил соболезнования семье погибшего, но извиняться не стал.