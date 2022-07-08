За нарушение гражданских прав: убийца Джорджа Флойда получил еще 20 лет

Американский экс-полицейский Дерек Шовин, отбывающий тюремный срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен к более чем 20 годам заключения за нарушение гражданских прав, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение вынес суд в Миннесоте.

Как отмечено в публикации NBC, окружной судья Пол Магнусон обратился к Шовину.

Я действительно не знаю, почему вы сделали это. Но ставить колено на шею другого человека просто неправильно, и за такое поведение вы должны быть существенно наказаны, – заявил он.

Кроме того, судья назвал обращение Шовена с Флойдом «оскорбительным» и «бессовестным».

Стоит отметить, что экс-полицейский уже отбыл семь месяцев из того срока, к которому был приговорен ранее.

Судья учел это обстоятельство и приговорил его к 20 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Напомним, в конце мая 2020 года полицейский Шовин при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался.

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На фоне смерти Флойда в Штатах произошли массовые протесты и беспорядки.

Бывший полицейский в соответствии с законами штата Миннесота был признан виновным в непредумышленном убийстве Флойда. Его приговорили к 22,5 года лишения свободы.

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Также сообщалось, что во время последнего слова перед приговором экс-полицейский выразил соболезнования семье погибшего, но извиняться не стал.