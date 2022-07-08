Тугжанов поручил усилить кампанию против COVID-19 в Алматы

8 июля вице-премьер Ералы Тугжанов прибыл в Алматы и ознакомился с текущей ситуацией с коронавирусом в городе, сообщает Zakon.kz.

Совместно с руководством города в режиме видеоконференцсвязи проведено крупное совещание с участием свыше 70 главных врачей больниц и поликлиник города.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы находится в «желтой» зоне. Отмечается подъем заболеваемости после спада в начале и середине весны.

Прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности – устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений на территории Бостандыкского, Алмалинского, Алатауского и Медеуского районов.

Причинами роста и источниками заражения являются посещение общественных мест, контакты по домашнему очагу, в городском транспорте, по месту работы, а также снижение темпов вакцинации и ревакцинации.

В целях снижения заражения населения администрацией города приняты меры по усилению контроля за вакцинацией и ревакцинацией, изоляцией больных, разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения основных мер профилактики.

Вместе с тем к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники с коечной мощностью 7000 единиц, в том числе 250 реанимационных.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов обратил внимание на важность координации работы ПМСП, организации вакцинации и ревакцинации, готовности системы здравоохранения города к очередному подъему заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Задачи, которые сегодня были поставлены, я прошу проанализировать совместно с главным государственным санитарным врачом города и принять необходимые меры по недопущению и нераспространению коронавирусной инфекции. Ералы Тугжанов

В завершение совещания вице-премьер поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19, а также усилить качественную разъяснительную работу среди населения.