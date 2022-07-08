Причастен к 30 фактам мошенничества: мужчину задержали в Таразе

Фото: polisia.kz

Более двух десятков потерпевших обратились в Управление полиции Алмалинского района с заявлением о мошенничестве. Гражданин Ю. под предлогом вкладов в инвестиционную компанию собирал немалые суммы, передает Zakon.kz.

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