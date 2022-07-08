Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Причастен к 30 фактам мошенничества: мужчину задержали в Таразе

Тараз, полиция Фото: polisia.kz
Более двух десятков потерпевших обратились в Управление полиции Алмалинского района с заявлением о мошенничестве. Гражданин Ю. под предлогом вкладов в инвестиционную компанию собирал немалые суммы, передает Zakon.kz.

После получения денег мужчина скрылся в неизвестном направлении. Вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Таразе, куда он выехал, прячась от «клиентов», был задержан 30-летний мужчина, уроженец Российской Федерации. Сейчас уже сотрудниками доказано 30 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК.Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков

Оперативники убеждены: обманутых людей намного больше. Всех кто пострадал от действий гражданина, просят позвонить по телефонам:

  • 8-705-555-7763;

  • 8-775-747-7778.

Читайте также

Младенца и пенсионерку спасли из огня полицейские в Шымкенте

Схрон с оружием обнаружили полицейские на территории Алматы

На 40 млн тенге обманула казахстанцев аферистка в Шымкенте

Ирина Лукичева
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
Снялся с Уимбилдона
Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
река Иртыш
Человеческие останки обнаружили павлодарские волонтеры в лесу около Иртыша
Стала самой молодой миллиардершей
34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления