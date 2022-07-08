Причастен к 30 фактам мошенничества: мужчину задержали в Таразе
Фото: polisia.kz
Более двух десятков потерпевших обратились в Управление полиции Алмалинского района с заявлением о мошенничестве. Гражданин Ю. под предлогом вкладов в инвестиционную компанию собирал немалые суммы, передает Zakon.kz.
После получения денег мужчина скрылся в неизвестном направлении. Вырученные деньги использовал по своему усмотрению.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Таразе, куда он выехал, прячась от «клиентов», был задержан 30-летний мужчина, уроженец Российской Федерации. Сейчас уже сотрудниками доказано 30 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК.Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков
Оперативники убеждены: обманутых людей намного больше. Всех кто пострадал от действий гражданина, просят позвонить по телефонам:
8-705-555-7763;
8-775-747-7778.
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